  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin, ABD'nin Hong Kongluların sığınma süresini uzatma kararını protesto etti! Vazgeçin çağrısı yaptılar

Rusya skandalı duyurdu: Büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim yakıldı

PKK/YPG'nin petrolü sattığı rotalar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Borç yapılandırmanın detayları belli oldu...

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan alçak saldırıya sert tepki: Nefret tohumları tüm toplumunuzu zehirleyecek!

TOGG dünyada rakip oldu! TOGG'dan teknolojik hamle: Akıllı cihazlı test sürüşü, tarihi ilan etti!

Almanya'daki Türk çifte tüfekli saldırı: Daireyi de yakmak istediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk kez böyle göreceksiniz! Yanındakiler gülümseyerek izledi

Türkiye'den tarihe geçecek satış! Dünyadaki birkaç ülkeden biri olacağız

AK Parti'den 6'lı Masa'ya tokat gibi sözler
Dünya İsrail'in katliamına misilleme! Senagog'a silahlı saldırı: En az 10 ölü
Dünya

İsrail'in katliamına misilleme! Senagog'a silahlı saldırı: En az 10 ölü

Kudüs'ün Neve Yaakov Mahallesi'ndeki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 23:58:00 - 2023-01-28 00:14:53

Kudüs'ün doğusundaki Neve Yaakov Mahallesi'nde bulunan bir sinagogta silahlı saldırı meydana geldi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

21 yaşındaki Şehid Hayri Alqam, İsrail’in katliamına misilleme gerçekleştirdi. Alqam İsrail polisi tarafından vurularak şehit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23