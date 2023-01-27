İsrail'in katliamına misilleme! Senagog'a silahlı saldırı: En az 10 ölü
Kudüs'ün Neve Yaakov Mahallesi'ndeki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Kudüs'ün doğusundaki Neve Yaakov Mahallesi'nde bulunan bir sinagogta silahlı saldırı meydana geldi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.
21 yaşındaki Şehid Hayri Alqam, İsrail’in katliamına misilleme gerçekleştirdi. Alqam İsrail polisi tarafından vurularak şehit edildi.