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Gündem

İsrail'in katil Genelkurmay Başkanı'ndan "katletmeye devam" açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-04-08 15:33:00 -
İsrail'in katil Genelkurmay Başkanı'ndan "katletmeye devam" açıklaması!

İsrail'im katil Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi Gazze'ye ilişkin açıklamada bulundu.

Herzi Halevi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ateşkes sorusuna cevap veren siyonist Halevi, “Bu savaşı öncekilerden farklı bir şekilde yürütüyoruz. Gazze'deki savaş devam ediyor ve durmaktan çok uzağız” ifadelerini kullandı.

Hamas'ı hedef alan Halevi, şöyle konuştu:

“Hamas'ın çıkarı Gazze'de insani bir kriz oluşturmak ve savaşın sona ermesi için baskı yapmaktır. Hamas insani yardımın kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor ve dağıtımını engelliyor, Gazze Şeridi'ne geri dönmek ve kontrol etmek istiyor, bu olmamalı. Bölgeye istikrar getirmek için Hamas'ı askeri ve hükümet kabiliyetlerinden arındırmaya devam ediyoruz”
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