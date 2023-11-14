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Dünya İsrail'in hedefinde Guterres var!
Dünya

İsrail'in hedefinde Guterres var!

Yeniakit Publisher
2023-11-14 21:42:00 -
İsrail'in hedefinde Guterres var!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, istifa çağrısında bulundu.

İsrail, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i hedef almaya devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yaptığı açıklamada, Guterres'i BM’yi yönetmeye uygun olmadığını iddia ederek, “Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmayı hak etmiyor. Guterres bölgede hiçbir barış sürecini desteklemedi. Guterres, tüm özgür uluslar gibi, açık ve yüksek sesle 'Gazze'yi Hamas'tan kurtarın' demelidir" dedi.

İstifa etmesini istiyorlar

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, daha önce Guterres’e BM Güvenlik Konseyi’ndeki açıklamasında Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarının durup dururken başlamadığının kabul edilmesinin önemli olduğunu belirtmesi nedeniyle iki kez istifa çağrısında bulunmuştu.

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