İsrail'in hedef aldığı Guterres'ten flaş çağrı!
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze için "ateşkes" çağrısında bulundu.
İsrail Gazze için insani çağrıda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i hedef aldı.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Guterres için, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmayı hak etmiyor" dedi.
Siyonistlerin hedefindeki Guterres, yine Gazze için insani ateşkes çağrısında bulundu.
Guterres, “Genel Sekreter, insanlık adına derhal insani ateşkes çağrısında bulunuyor” dedi.