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Gündem

İsrail’in Gazze’ye kara harekatı böyle görüntülendi! Köpek sürüsü gibi dağıldılar

Yeniakit Publisher
2023-10-31 09:53:00 -

İşgalci siyonistlerin Gazze’ye kara harekatı başarısız olmaya devam ediyor. El Kassam Tugayları tarafından havaya uçurulan bir tank ve kaçışan itler böyle görüntülendi.

Daha önce de birkaç kez sınırlı kara operasyonu gerçekleştiren İsrail ordusu, bir kez daha Gazze'ye girdi. Hamas İsrail güçlerine karşılık verdiklerini ve tankların geri çekilmek zorunda kaldığını iddia ederken; bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

24 gündür Gazze'yi bombalayan İsrail, bu süreçte sadece birkaç kez sınırlı kara operasyonu gerçekleştirdi. İsrailli yetkililer her an kara operasyonu başlatabilecekleri sinyalini verirken, bugün öğle saatlerinde İsrail ordusuna ait tanklar, Kuzey Gazze'den iç bölgelere ilerledi. Ancak Hamas yaşanan şiddetli çatışmaların ardından İsrail tanklarının geri çekildiğini öne sürdü.

Gelen görüntülerde köpekler gibi kaçışan İsrail askerleri var.

 

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Yorumlar

Gültekin

YAHUDİLERİN BU KAÇMALARI BİZE NEYİ GÖSTERİYOR?, ŞAYET BUNLAR TEVRAT VEYA ZEBUR'DAKİ DEĞİŞTİRİLMEMİŞ AYETLERLE AMEL ETMİŞ OLSAYDILAR, ASLA NE ÖLÜMDEN, VE SAVAŞMAKTAN KORKARDILAR, ZATEN KUTSAL KİTAPLARDA İNSAN ÖLDÜRMENİN NE BÜYÜK GÜNAH OLDUĞUNU BİLİRLERDİ VE SAVAŞA HİÇ GEREK DE DUYMAZLARDI, DEĞİŞTİRDİKLERİ AYETLERİN KAYNAĞI ALLAH'IN SÖZLERİ OLMADIĞI İÇİN ALLAH ONLARA CESARET VERMİYOR, DÜNYA BU GERÇEĞİ GÖRMELİDİR, SAVAŞDAKİ CESARET, SAHİP OLUNAN SİLAHTAN DAHA TESİRLİDİR.

Müslüman

Müslüman müslümana düşman olmasaydı sihalarla haşare fareleri toplu imha gerek ama dedimya Müslüman müslümanın düşmani
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