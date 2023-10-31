İsrail’in Gazze’ye kara harekatı böyle görüntülendi! Köpek sürüsü gibi dağıldılar

Daha önce de birkaç kez sınırlı kara operasyonu gerçekleştiren İsrail ordusu, bir kez daha Gazze'ye girdi. Hamas İsrail güçlerine karşılık verdiklerini ve tankların geri çekilmek zorunda kaldığını iddia ederken; bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

24 gündür Gazze'yi bombalayan İsrail, bu süreçte sadece birkaç kez sınırlı kara operasyonu gerçekleştirdi. İsrailli yetkililer her an kara operasyonu başlatabilecekleri sinyalini verirken, bugün öğle saatlerinde İsrail ordusuna ait tanklar, Kuzey Gazze'den iç bölgelere ilerledi. Ancak Hamas yaşanan şiddetli çatışmaların ardından İsrail tanklarının geri çekildiğini öne sürdü.

Gelen görüntülerde köpekler gibi kaçışan İsrail askerleri var.