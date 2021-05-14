  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kılıçdaroğlu, Sezer ve Gül'ü aradı
Sivasspor’dan imalı paylaşım
Alman polisinden sahtekarlık uyarısı!
Gaziantep'te korkutan deprem!
Dünya İsrail'in 'Filistinli' katliamı! Gazze Şeridi'ne saldırılarda şehit sayısı 122'ye yükseldi
Dünya

İsrail'in 'Filistinli' katliamı! Gazze Şeridi'ne saldırılarda şehit sayısı 122'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 122'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 16:07:00 - 2021-05-14 16:11:35
İsrail'in 'Filistinli' katliamı! Gazze Şeridi'ne saldırılarda şehit sayısı 122'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 122'ye yükseldi.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırıları devam ediyor. Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'na birden fazla füzeyle saldırı düzenlendi.

Savaş uçaklarının, Gazze kentinin batısında birden fazla hedefe de saldırı düzenlediği, Gazze Limanı bölgesinin de bu hedeflerden olduğu görüldü.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında konuşlu İsrail topçuları da kuzey kesimlere saldırdı. İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir apartman dairesini ve Refah kentinde bir motosikleti hedef aldı.

Şehit sayısı 122'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 122'ye yükseldi.

Barbar Yahudiler basına saldırdı! İşte o anlar...
Barbar Yahudiler basına saldırdı! İşte o anlar...

Dünya

Barbar Yahudiler basına saldırdı! İşte o anlar...

İsrail katliam yapıyor! Filistin'den kan donduran görüntüler
İsrail katliam yapıyor! Filistin'den kan donduran görüntüler

Dünya

İsrail katliam yapıyor! Filistin'den kan donduran görüntüler

Çocuk katili İsrail çaresizliğini hazmedemiyor! Haberimize erişim engeli
Çocuk katili İsrail çaresizliğini hazmedemiyor! Haberimize erişim engeli

Dünya

Çocuk katili İsrail çaresizliğini hazmedemiyor! Haberimize erişim engeli

Vicdansızlar! İsrail yaralılara yardım eden Filistinlileri İHA ile vurdu
Vicdansızlar! İsrail yaralılara yardım eden Filistinlileri İHA ile vurdu

Dünya

Vicdansızlar! İsrail yaralılara yardım eden Filistinlileri İHA ile vurdu

Son dakika! İsrail'den Gazze'ye harekat
Son dakika! İsrail'den Gazze'ye harekat

Dünya

Son dakika! İsrail'den Gazze'ye harekat

Gazze'ye kara operasyonu sonrası Altun'dan açıklama
Gazze'ye kara operasyonu sonrası Altun'dan açıklama

Gündem

Gazze'ye kara operasyonu sonrası Altun'dan açıklama

Sıcak gelişme! Kassam Tugaylarından füze saldırısı
Sıcak gelişme! Kassam Tugaylarından füze saldırısı

Dünya

Sıcak gelişme! Kassam Tugaylarından füze saldırısı

Son dakika! BM'den İsrail-Filistin hamlesi!
Son dakika! BM'den İsrail-Filistin hamlesi!

Gündem

Son dakika! BM'den İsrail-Filistin hamlesi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

saffet

onurluyuz diyen dünya BM liderlerine JAPON CiN RUSYA gibi tüm devletlere ve liderlerine soruyorum elinize bulaşan filistinli çocukların kanı ile ne kadar onurlu olabilirsiniz bu çocuklar sizin cocuk veya torunlarınız olabilir
  • Yanıtla
Didem Koçak kimdir, nerelidir? Didem Koçak nerede çalıştı?
Biyografi

Didem Koçak kimdir, nerelidir? Didem Koçak nerede çalıştı?

Demirören Medya Pazarlama ve İletişim Grup Direktörlüğü görevine Didem Koçak getirildi. Didem Koçak’ın Demirören Medya Pazarlama ve İletişim..
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Korona Virüs

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti.
Filistinli mücahidlerden İsrail'e büyük darbe! Şimdi Tel Aviv düşünsün
Dünya

Filistinli mücahidlerden İsrail'e büyük darbe! Şimdi Tel Aviv düşünsün

Kahpe siyonistler; kadın, çocuk ayırt etmeden yaptığı saldırıların bedelini ağır ödüyor. Filistinli mücahid bir grup, Lod şehrinde demiryolu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay