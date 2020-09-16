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Dünya İsrail’in dünyaya pazarladığı ‘rol model’ devleti tokatladı
Dünya

İsrail’in dünyaya pazarladığı ‘rol model’ devleti tokatladı

İsrail tarafından dünyaya pazarlanan model Bar Refaeli 10 milyon dolarlık geliri üzerinden vergi kaçırmaktan suçlu bulundu. Refaeli'ye 9 ay toplum hizmetinden mahkumiyet cezası verilirken annesine ise 16 ay hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 16:30:00 -
İsrail’in dünyaya pazarladığı ‘rol model’ devleti tokatladı

İsrail'in dünyaya pazarladığı model Bar Refaeli'nin vergi kaçakçılığı davasında sona gelindi. Tel Aviv Adliyesi'nde görülen davada, İsrailli modele ve annesine ceza verildi.

Suçlu bulundu

İsrailli model Refaeli duruşmaya annesi ve babasıyla katıldı. Davada Refaeli, 10 milyon dolara yaklaşan gelir üzerinden vergi kaçırmaktan suçlu bulundu. İsrailli modele 9 ay toplum hizmetinden mahkumiyet, annesine ise 16 ay hapis cezası verilirken, devlete ödeyecekleri yüklü vergi borcuna ek olarak 1.5 milyon dolar para cezası kesildi. Anne Zipi Refaeli'nin hapis cezasını önümüzdeki hafta çekmeye başlayacak.

Öte yandan iddianamede, Bar Refaeli'nin İsrail'de vergi ödemekten kaçmak için ülke dışında ikamet ettiği ve 2009-2012 yılları arasında 7.2 milyon dolar kazandığı yer aldı.

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