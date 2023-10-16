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Dünya İsrail'i uyarmıştı! Putin'den peş peşe Filistin görüşmesi
Dünya

İsrail'i uyarmıştı! Putin'den peş peşe Filistin görüşmesi

Yeniakit Publisher
2023-10-16 19:58:00 -
İsrail'i uyarmıştı! Putin'den peş peşe Filistin görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili gelişmeleri ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in bazı Orta Doğu liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmelerde tırmanan İsrail-Filistin çatışmasının ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Çatışmaların geniş çaplı bir şekilde tırmanması, sivil kayıpların felaket düzeyinde artması ve Gazze Şeridi'nde derinleşen insani krizle ilgili derin endişe dile getirildi. İhtiyacı olan herkese acil yardım sağlanması amacıyla ateşkesin hızla sağlanması konusunda fikir birliğine varıldı." denildi.

"Gazze'deki abluka kaldırılmalı"

Gazze'deki insani durumun da istişare edildiğine değinilen açıklamada, "Putin, Gazze'deki insani durumun aciliyetini, ilaç, gıda ve diğer hayati ürünlerin acilen ulaştırılması için şeride yönelik ablukanın kaldırılması gerektiğini vurgulayan görüş ve değerlendirmeleri dinledi. Çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimaline ilişkin ciddi endişeler de dile getirildi." ifadelerine yer verildi.

"Bağımsız bir Filistin devletinin kurulmalı"

Görüşmede Putin'in, sivillere yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Tansiyondaki benzeri görülmemiş tırmanışın, Orta Doğu'daki çözüm sürecinde uzun süredir devam eden çıkmazdan kaynaklandığı konusunda fikir birliği bulunmaktadır. Bu bağlamda Putin, Filistin sorununa uluslararası yasal temelde uzun vadeli ve adil bir çözüme ulaşmak için İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada var olan, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak siyasi sürecin yeniden başlatılması yönündeki ilkeli tutumunu yineledi." denildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
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Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 291'i asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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