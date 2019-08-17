0553 313 94 23

İsrail'i örnek alan Hint hükümetini uyardı: Keşmir'de başladı, tüm Hindistan'a yayılacak!

Hindistan'ın Keşmir ile ilgili aldığı karar sonrası uluslararası arena pek çok tartışmaya sahne oldu. Hint vatandaşlarına uyarıda bulunan fikir adamları, "Hindistan'ın yaptığı azınlıklara muamele sadece Keşmir ile sınırlı kalmayacak, tüm Hindistan'a yayılacak" dediler.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 20:51
İsrail'i örnek alan Hint hükümetini uyardı: Keşmir'de başladı, tüm Hindistan'a yayılacak!

Hindistan'da Narendra Modi'nin liderliğini yaptığı Hindu milliyetçisi hükümetin aldığı Keşmir kararı ülke içinde ve dünyada tepkiler ile karşılanmaya devam ediyor.

Karar ile Keşmir, sadece özerkliğinden olmakla kalmadı Hindistan'ın bir eyaleti vasfını da kaybederek sadece merkezi hükümet tarafından yönetilen bir 'birlik bölgesi' seviyesine düşürüldü.

Hindistan hükümeti kara öncesinde bölgeye 35 bin asker sevk etmişti. Kararın resmileşmesinin ardından bölgeye 8 bin birlik daha gönderildi.

Tüm bunların yanında Cammu Keşmir'de halkın iletişim yolları kısıtlanıyor. Telefon ve internet erişimi kısıtlanan Keşmir'de gazeteler basılmıyor. Bölgenin parti liderleri, sendikacıları ve tanınmış isimlerinin çoğu gözaltında.

Hindistan'da iktidarda olan Bharatiya Janata partisi, uzun zamandan beri 370 numaralı maddeyi kaldırmak istiyordu. İktidar partisi ve kitle örgütleri 370. maddeyi Hindistan'ın ilk başbakanı Cevahirlal Nehru'nun bir hatası olarak görüyor.

Ancak 1947 yılında bölgedeki prenslik halinde olan devletler, Pakistan ve Hindistan arasında tercih yapma ya da bağımsız kalma hakkına sahiplerdi. Çoğunluğunun Müslüman olduğu Cammu Keşmir'in başındaki Hindu hükümdar tarafsız olmayı tercih ettiyse de Ekim 1947'de Pakistan kuvvetleri ve aşiretleri tarafından tehdit edilince, Keşmir'in hükümdarı Hari Singh, Hindistan'a katılım için anlaşma yaptı.

Yapılan pakt Cammu Keşmir'in yalnızca savunma, dış ilişkiler ve haberleşme konusunda Hindistan'a yetki verdiğini belirtirken, Hint anayasasına bağlanmadığının özellikle altını çizmekteydi. Cammu Keşmir'in Hindistan anayasasına bağlayan tek nokta ise 370. madde idi. Hindistan merkezi hükümeti bu maddenin her bakımdan kalıcı olacağını 2016 yılında özellikle belirtiyordu.

Bu madde bugün, halkın ve Cammu Keşmir'deki siyasilerin fikri sorulmadan, istişare yapılmaksızın, rıza alınmaksızın iptal edildi..

Merkezi hükümet, söz konusu maddenin sağladığı 'özel statü'yü Keşmir halkının sıkıntılarının kaynağı olduğunu ileri sürdü. Gerçekte ise, mevcut Hint anayasasında başka eyaletlere de verilen özel statüler mevcut. Siyasi dolandırıcılık ve anayasanın ihlal edilmesiyle ortaya çıkan bu durum, Keşmir halkı için 1953, yılından bu yana yaşadıkları insan hakları ihlalleri ve ihanetlerin sonuncusu. Hindistan'ın uluslararası arenada özerklik ve özel statü kavramlarını boşaltarak yaptıklarını örttüğü demokratik kılıf artık yırtıldı. Artık tüm baskı gözler önünde.

Pek çok fikir adamı Hint vatandaşlarına uyarıda bulundu ve Hindistan Komünist Partisi üyesi Kavita Krishnan, "Bu harekete sevinen Hint vatandaşlarının düşünmesi gereken, Hindistan'ın demokratik anayasasını çöpe atıp İsrail'in azınlıklara muamelesini örnek alan, bölgeyi tek bir Hindu milletine dönüştürmek yolunda adımlar atan bir hükümete sahip olduğudur. Şuanda Keşmir'de yaşanan totaliterlik yakında tüm Hindistan'a yayılacak" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 20:51
  1. Hindistan
  2. Narendra Modi
  3. Keşmir
  4. Hari Singh
  5. Cammu Keşmir
  6. Bharatiya Janata partisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Süper Lig
    1. Futbol: Süper Lig
    2. 17 Ağustos 1999 depremi ABD'nin gizli..
    3. Husilerin Suudi Arabistan'ın petrol..
    4. Kasımpaşa, Trabzonspor maçı..
    5. 54. Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak..
    6. Sivas'ta trafik kazası: 2'si çocuk 5..
    7. Esad rejimi İdlib’i bombalamaya devam..
    8. Arazi aracından düşen yaşlı adam..
    9. İsrail'i örnek alan Hint hükümetini..
    10. 2. Burdur Yağlı Güreşleri
    11. Kına gecesinde tüfekle 7 kişinin..
    12. "Türkiye'nin kardeş Sudan'a desteği..
    13. Geyikkoşan Sosyal Tesislerinin temeli..
    14. Nallıhan’da tarlaları ve yolları sel..
    15. 11 gündür kayıp olan emekli müdür..
    16. Şehit güvenlik korucuları defnedildi
    17. Erdoğan'la Siirtli vatandaşın telefon..
    18. Endonezya Büyükelçisinden Türkiye ile..
    19. Kıbrıs’ta "aşağılayıcı" tiyatro oyunu..
    20. Düğün günü kardeşiyle birlikte toprağa..
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu