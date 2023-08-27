İsrail'i böyle uyardılar: Liderlerimizi hedef alırsa bedelini öder

Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yaptıkları açıklamalarla, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bugün haftalık kabine toplantısında, "İsrail'e zarar vermeye çalışanlara bedel ödettirecekleri" yönündeki sözlerine yanıt verdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi öldürmekle tehdit etmesinin "boş" olduğu ve direnişi zayıf düşürmede başarılı olamayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail, direniş liderlerine dokunacak olursa bunun cevabını güçlü ve kararlı bir şekilde alır." ifadelerine yer verildi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Musab el-Buraym da yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun tehditlerini ciddiyetle ele aldıklarını" kaydederek, "muhtemel bir savaşın İsrail'i caydıracak gelişmelere sahne olacağı" uyarısında bulundu.

FHKC ise açıklamasında, "Bu düşmanı, direniş liderlerini hedef almaktan alıkoyacak şey, daha fazla direniştir. Direniş güçleri, halkımıza yapılacak herhangi bir saldırıyı, düşmanın bedelini er ya da geç ödeyeceği uzun bir hesaplaşma olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

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Filistin Direniş Komiteleri Sözcüsü Muhammed el-Buraym ise İsrail'in direniş liderlerini hedef alma gibi bir "ahmaklık" yapması durumunda bunun bedelini ödeyeceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, bugün kabine toplantısında yaptığı konuşmada, "Bize zarar vermeye çalışan, İsrail'e karşı terörizmi finanse edip organize eden herkes bunun bedelini ödeyecektir. Geçtiğimiz günler kolay günler değil, zorluklarla dolu günler. Teröre karşı güçlerimizi birleştirmeliyiz. O (Aruri) kendisi ve arkadaşlarının neden saklandığını iyi biliyor. Hamas, Yahudiye ve Samiriye, Gazze ya da başka herhangi bir yerde (Batı Şeria) bize karşı girişecekleri terör eylemlerine karşı savaşacağımızı iyi biliyor." demişti.

Yediot Ahronot Gazetesinin 26 Ağustos'taki haberinde ise Aruri'nin İsrail'in suikast listesinde yer alabileceği bilgisi geçmişti.