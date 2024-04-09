İsrail'e İHA saldırısı! Açıklama yaptılar
İsrail'e İHA saldırısı düzenlendi. Deniz Kuvvetlerinin İHA'yı imha ettiği bildirildi.
Ordunun, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Eylat bölgesinde bir "düşman insansız hava aracının (İHA)" sızmasına ilişkin uyarılar alındığı kaydedildi.
Açıklamada, uyarıların ardından Deniz Kuvvetlerinin, İsrail hava sahasına sızan şüpheli hava hedefini gözlemlediği ve onu deniz kubbe sistemi aracılığıyla engellemeyi başardığı belirtildi.
Kaynak: AA
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