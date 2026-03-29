İsrail'e çok cepheli kıskaç: Husiler savaşa resmen girdi

Daha önce stratejilerini Kızıldeniz’deki ticari gemileri engellemek üzerine kuran Husiler, artık menzilini İsrail’in kalbine çevirdi. Bu durum işgalci güç için birkaç kritik sorunu beraberinde getiriyor:

Güney Cephesi Savunmasız: İsrail’in kuzey ve Gazze odaklı savunma hattı, güneyden gelen saldırılarla sarsılıyor. Husilerin hedefinde stratejik öneme sahip Negev (Nekeb) Çölü , Beerşeba (Birüssebi) şehri ve Eylat limanı var.

İkinci Hürmüz vakası: Babülmendep Boğazı tehlikede

Husilerin Yemen’in batı kıyılarını kontrol etmesi, küresel ticaret için "kabus senaryosu" anlamına geliyor. Tıpkı İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyeti gibi, Husiler de Babülmendep Boğazı'nı her an kapatabilir.

Kritik Veri Etkisi Enerji Akışı Küresel deniz yolu petrol sevkiyatının %10-12'si bu rotadan geçiyor. Alternatif Rota Boğaz kapanırsa gemiler Ümit Burnu'nu dolaşmak zorunda kalacak. Zaman ve Maliyet Yolculuk süresi 10-14 gün uzayacak, küresel enflasyon tetiklenecek.

Kuzeyden ve Irak'tan eş zamanlı darbeler

Husilerin hamlesiyle eş zamanlı olarak, İsrail kuzeyden de ağır ateş altına alındı. İran ve Lübnan Hizbullah'ı tarafından fırlatılan füzeler Golan Tepeleri ve Celile bölgesinde paniğe neden oldu.

İsrail ordusunda bilanço ağırlaşıyor:

Lübnan sınırındaki çatışmalarda sadece son 24 saatte 9 İsrail askeri yaralanırken, 2 Mart'tan bu yana ölen asker sayısı en az 4 olarak teyit edildi.

Ayrıca, Irak'taki İran yanlısı grupların çatı örgütü Irak İslami Direnişi, Ürdün'deki stratejik hava üslerine (Kral Faysal, Kral Abdullah ve Muwaffaq Salti) ve Kraliçe Alia Havalimanı'na saldırılar düzenlediğini duyurdu.