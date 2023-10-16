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Dünya İsrail'den Yahudi Zelenskiy'e büyük şok
Dünya

İsrail'den Yahudi Zelenskiy'e büyük şok

Yeniakit Publisher
2023-10-16 20:39:00 -
İsrail'den Yahudi Zelenskiy'e büyük şok

Filistin-İsrail çatışması sonrası İsrail'e dayanışma ziyaretinde bulunmak isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy neye uğradığını şaşırdı.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Avrupa ülkelerine giden Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birlikte İsrail'e bir dayanışma ziyareti yapmayı planladı.

Volodimir Zelenskiy'nin isteği Tel Aviv tarafından reddedildi.

Desteğini açıklamıştı

İsrail'e desğini açıklayan Zelenskiy, Tel Aviv'in "teröristlerin saldırılarına karşı kendini savunma hakkının tartışılmaz olduğunu" söylemişti.

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