İsrail'den Ürdün Vadisi'ni işgal hazırlığı

İşgal rejiminin sözde Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başkanlığını yaptığı Likud Partisi milletvekili Danny Danon, işgal altındaki Batı Yaka'nın Ürdün Vadisi bölgesini ilhak etmek amacıyla bir yasa tasarısı çıkarma hazırlığında olduğunu açıkladı.

Jewish News'in haberine göre, Siyonistlerin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve mevcut milletvekili Danon'un üzerinde çalıştığı yasa tasarısının içeriğinde "israil yasalarının, Batı Yaka'nın yüzde 30'unu teşkil eden Ürdün Vadisi bölgesinde tam olarak tatbik edilmesi" ifadesi yer alıyor.

Siyonist milletvekili Danon yaptığı açıklamada "Ürdün Vadisi, tarihi, iktisadi ve güvenlik açılarından İsrail için mühim bir meseledir. İsrail egemenliğinin Ürdün Vadisi üzerine uygulanması konusunda hem iktidar koalisyonundan hem de muhalefetten destek olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Danon'un söz konusu planı ne zaman işgal parlamentosuna sunacağı henüz bilinmiyor.

Terörist Netanyahu da 2020 yılında Ürdün Vadisi'ni ilhak etme teşebbüsünde bulunmuş, ancak dünya ülkelerinden gelen itirazlar sonrasında planından vazgeçmişti.

Netanyahu’nun terörist hükümeti, göreve gelmesi itibarıyla Batı Yaka'daki Yahudi yerleşimleri çetelerini kalkındırmayı amaçladığını ilan etmişti.

Bu durum Batı Yaka'nın ilhakına giden yolda İşgalciler tarafından atılan bir adım olarak yorumlanmıştı. İşgalcilerin Batı Yaka'yı ilhak etme düşüncesini fiiliyata dökmesinin bölgede şiddetli çatışmalara zemin hazırlayacağı düşünülüyor.

İşgal altındaki Batı Yaka ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı en az 250 terörist Yahudi yerleşim yerinde yaklaşık olarak 700 bin terörist ve işgalci Yahudi yerleşimcinin yaşadığı biliniyor.