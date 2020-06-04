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Dünya

İsrail’den Trump’a büyük şok! "Dostumuz değiller'

Yasadışı Yahudi yerleşim birimlerinin liderlerinden David Elhayani, sözde Orta Doğu barış planına işaret ederek, "ABD Başkanı Trump ve danışmanı Kushner, hazırladıkları planla İsrail'in dostu olmadıklarını kanıtladılar." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 07:55:00 - 2020-06-04 08:10:26
İsrail’den Trump’a büyük şok! "Dostumuz değiller'

Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin liderlerinden David Elhayani, sözde Orta Doğu barış planına işaret ederek, "ABD Başkanı Donald Trump ve danışmanı Jared Kushner, hazırladıkları planla İsrail'in dostu olmadıklarını kanıtladılar." dedi.

Trump ve damadını topa tuttu

ABD yönetiminin, İsrail'den işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgelerin "ilhakı" planını yavaştan almasını istediği yönündeki haberler gündemdeki yerini korurken, Elhayani, Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, Başkan Trump ve damadı Kushner'i topa tuttu.

Trump ve Kushner'in amacının, sözde barış planını ABD'de Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçiminde kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak olduğunu söyleyen Elhayani, "Trump ve Kushner, İsrail ve yerleşim birimlerinin güvenliğini akıllarından geçirmiyorlar. Trump ve Kushner, hazırladıkları planla İsrail'in dostu olmadıklarını kanıtladılar." ifadelerini kullandı.

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