  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’den Tahran’a yeni saldırı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İsrail'den Tahran'a yeni saldırı

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’daki rejime ait hedeflere yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı.

İran’ın İsrail’in Dimona ve Arad şehirlerini hedef alan saldırılarının yankıları sürerken, İsrail ordusundan İran’a yeni bir misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran’ın başkenti Tahran’daki rejime ait hedeflere yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, yapılan bombardımanın ardından Tahran semalarından ateş ve dumanların yükseldiği görüldü.

İran saldırılarında en az 135 kişi yaralanmıştı
İran, İsrail şehirlerini hedef alan bir dizi misilleme saldırısı gerçekleştirmiş, İsrail ordusu saldırılardan en az ikisinin önlenemediğini duyurmuştu. Saldırılar sonucunda, İsrail’in Dimona kentinde 51, Arad kentinde 84 kişi olmak üzere en az 135 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23