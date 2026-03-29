  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kalın: " fitne ateşine odun taşımayacağız” israil'e baskı artırılmalı Ömer Çelik'ten alçaklığa tepki ‘Bunlar adam olmayacak’ FETÖ’cüler de sonunda CHP'den umudunu kesti Dün destek bugün köstek! Özgür’den uçkur zikzakı Birleşik Arap Emirlikleri'nde sıcak saatler Görüntülere rağmen inkar ediyor! Gergerlioğlu'ndan FETÖ'cü Kemal Batmaz'ı aklama çabası Altyapıya yönelik saldırıya sert karşılık verecek ABD ve İsrail’e son uyarı Avrupa seyahatinde tam çile dönemi! Vize yetmeyecek, EES sistemiyle sınırda uzun kuyruklar oluşacak! Uçkur düşkünü ve Mansur Yavaş işbirliği! Ortak seçim videosu gündem oldu 5 kişi öldürüldü, 19 kişi gözaltına alındı İran’da iç temizlik
Dünya

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail'den Suriye'ye suikast tehdidi: "Ahmed eş-Şara öldürülmeli!"

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’yı "yılanın başı" olarak nitelendirerek açıkça ölüm tehdidinde bulundu. Ben-Gvir, "Yeni Suriye ile mücadele yakında başlayacaktır" diyerek savaşın sinyalini verdi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Suriye’deki iktidar değişiminin ardından Şam yönetimini hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. Yeni yönetimi Dürzilere yönelik katliam ve işkence yapmakla suçlayan Siyonist Bakan, diplomatik teamülleri hiçe sayarak Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’yı hedef tahtasına koydu.

"O YILANIN BAŞI, ÖLDÜRÜLMELİ!"

Ben-Gvir, yaptığı açıklamada kan donduran ifadeler kullanarak, "Yeni Suriye Cumhurbaşkanı öldürülmeli; o yılanın başıdır" dedi. Şara yönetiminin İsrail için varoluşsal bir tehdit olduğunu savunan aşırı sağcı bakan, uluslararası hukuku hiçe sayan bu çıkışıyla bölgedeki gerilimi zirveye taşıdı.

SAVAŞIN SİNYALİNİ VERDİ: "MÜCADELE YAKINDA BAŞLAYACAK"

Suriye’deki yeni yapılanmayı İsrail için "hayati bir mücadele" alanı olarak tanımlayan Ben-Gvir, saldırıların kapıda olduğunu şu sözlerle ilan etti: "Yeni Suriye ile mücadele İsrailliler için hayati bir mücadeledir ve yakında başlayacaktır." Bu açıklama, halihazırda yangın yerine dönen Orta Doğu’da yeni bir cephenin açılıp açılmayacağı sorusunu akıllara getirdi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23