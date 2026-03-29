İsrail'den Suriye'ye suikast tehdidi: "Ahmed eş-Şara öldürülmeli!"

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Suriye’deki iktidar değişiminin ardından Şam yönetimini hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. Yeni yönetimi Dürzilere yönelik katliam ve işkence yapmakla suçlayan Siyonist Bakan, diplomatik teamülleri hiçe sayarak Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’yı hedef tahtasına koydu.

"O YILANIN BAŞI, ÖLDÜRÜLMELİ!"

Ben-Gvir, yaptığı açıklamada kan donduran ifadeler kullanarak, "Yeni Suriye Cumhurbaşkanı öldürülmeli; o yılanın başıdır" dedi. Şara yönetiminin İsrail için varoluşsal bir tehdit olduğunu savunan aşırı sağcı bakan, uluslararası hukuku hiçe sayan bu çıkışıyla bölgedeki gerilimi zirveye taşıdı.

SAVAŞIN SİNYALİNİ VERDİ: "MÜCADELE YAKINDA BAŞLAYACAK"

Suriye’deki yeni yapılanmayı İsrail için "hayati bir mücadele" alanı olarak tanımlayan Ben-Gvir, saldırıların kapıda olduğunu şu sözlerle ilan etti: "Yeni Suriye ile mücadele İsrailliler için hayati bir mücadeledir ve yakında başlayacaktır." Bu açıklama, halihazırda yangın yerine dönen Orta Doğu’da yeni bir cephenin açılıp açılmayacağı sorusunu akıllara getirdi.