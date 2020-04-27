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Dünya

İsrail'den Suriye üzerinde tehlikeli hamle!

Terör devleti İsrail'e ait savaş uçakları, sabah erken saatlerde Suriye’nin başkenti Şam’a hava saldırısı düzenledi.

2020-04-27 10:34:00 - 2020-04-27 10:34:36
İsrail'den Suriye üzerinde tehlikeli hamle!

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının sabah erken saatlerde Lübnan hava sahasını kullanarak Şam’a hava saldırısı düzenlediğini ve hava savunma sistemi tarafından bazı füzelerin imha edildiğini duyurdu.

Şam'ın güneybatı kırsalındaki Sahnaya ve Al-Kisva bölgelerinin hedef alındığı saldırıda can kaybı ve hasar hakkında bilgi verilmedi.

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