İsrail’den PKK tarzı propaganda

Geçtiğimiz günlerde fanatik Yahudilerin üzerlerini yırtıp, “Aksa’ya girişte Filistinliler bize saldırdı” tiyatrosunun kameralara yansıması sonrası bu defa terörist İsrail devleti, kara propagandaya başvurup katliamlarını masumlaştırmaya çalıştı...



İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarla ilgili dezenformasyon yapmak için yıllar önce Suriye’de çekildiği tahmin edilen görüntüyü Gazze’denmiş gibi sosyal medya hesabından paylaştı, ardından gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.



Netanyahu’nun Arapça basından sorumlu sözcüsü Gendelman, bir apartmandan roket atışları yapıldığına ilişkin görüntüyü 11 Mayıs’ta Twitter hesabından paylaştı.

Gendelman, söz konusu görüntünün Gazze’de çekildiğini ve Hamas’ın, halkın yoğun olarak yaşadığı bölgeden İsrail tarafına roket attığını gösterdiğini iddia etti.

Görüntü 2018’e ait çıktı

Bazı kullanıcılarının dikkati üzerine, görüntünün büyük ihtimalle Suriye’de kaydedildiği ve 2018’de Youtube’a yüklendiği ortaya çıktı.



Siyonist yöneticinin yalan paylaşımı hem tepki görüp hem de alay konusu olunca Netanyahu’nun sözcüsü, dezenformasyon içeren mesajını sildi.