İsrail'den Lübnan'a yeni bombardıman: En az 10 ölü, 12 yaralı

İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik hava harekatı şiddetini artırarak sürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, ülkenin güney kesimlerinin ağır bombardıman altında olduğu ve sivil can kayıplarının hızla arttığı belirtildi.

Saldırıların ilk hedefi olan Kfar Tebnit kasabasında, İsrail jetlerinin vurduğu noktalarda en az 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Ancak asıl ağır bilanço Deir Zahrani'den geldi. Bu bölgeye yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de ağır yaralarla hastanelere kaldırıldı. Lübnan basını, güneydeki birçok noktadan patlama sesleri yükseldiğini ve enkaz altındakiler nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiğini duyurdu.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: BİN 189 ÖLÜ

İsrail’in 2 Mart tarihinde fitilini ateşlediği Lübnan saldırılarında toplam bilanço korkutucu boyutlara ulaştı. Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, operasyonun başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 189’a, yaralananların sayısı ise 3 bin 427’ye yükseldi. İsrail kanadından söz konusu son saldırılara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, bölgedeki insani kriz derinleşmeye devam ediyor.