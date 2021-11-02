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Gündem İsrail’den küstah Türkiye paylaşımı: Terör ülkesi resmen dalga geçti!
Gündem

İsrail’den küstah Türkiye paylaşımı: Terör ülkesi resmen dalga geçti!

İsrail Büyükelçiliği’nden, Türkiye-İsrail ilişkilerini daha da gerginleştirecek skandal bir adım geldi. Terör ülkesi İsrail’in Ankara Büyükelçiliği, resmi Instagram hesabından küstahça bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 23:55:00 - 2021-11-02 23:56:59
İsrail’den küstah Türkiye paylaşımı: Terör ülkesi resmen dalga geçti!

Zaytung’un Türkiye'nin ABD ile yürüttüğü F-35 görüşmeleriyle dalga geçen paylaşımını alıntılayan elçilik tepki gelince paylaşımı sildi. Ancak hiçbir açıklama yapılmadı ya da özür gelmedi.

İsrail Büyükelçiliğine ait resmi Instagram hesabından Türkiye’nin ABD ile yürüttüğü F-35 pazarlığı ile ilgili küstah bir paylaşım yapıldı. İronik haberleriyle bilinen 'Zaytung' sitesinin paylaşımı inı alıntılayan elçilik tepkiler üzerine paylaşımı kaldırdı.

Paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmenin fotoğrafı yer aldı. Fotoğrafın altında ise Türkiye'nin ABD ile yürüttüğü F-35 görüşmeleri ti'ye alınarak, “F-35 pazarlığında sona gelindi: Dışişleri Bakanlığı uçakların yerine 1.4 milyar USD değerinde iPhoen13 Pro ve AirPods için bastırıyor!”denildi.

Paylaşımı sildiler

Yaklaşık 1 saat boyunca yayında olan paylaşım, tepkiler üzerine silindi. Paylaşımın silinmesinden sonra büyükelçiğin hesabından herhangi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medya kullanıcıları İsrail Büyükelçiliği’nin özür veya düzeltme paylaşımı yapmamasına tepki gösterdi.

 

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