İsrail’den küstah Türkiye paylaşımı: Terör ülkesi resmen dalga geçti!

Zaytung’un Türkiye'nin ABD ile yürüttüğü F-35 görüşmeleriyle dalga geçen paylaşımını alıntılayan elçilik tepki gelince paylaşımı sildi. Ancak hiçbir açıklama yapılmadı ya da özür gelmedi.

İsrail Büyükelçiliğine ait resmi Instagram hesabından Türkiye’nin ABD ile yürüttüğü F-35 pazarlığı ile ilgili küstah bir paylaşım yapıldı. İronik haberleriyle bilinen 'Zaytung' sitesinin paylaşımı inı alıntılayan elçilik tepkiler üzerine paylaşımı kaldırdı.

Paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmenin fotoğrafı yer aldı. Fotoğrafın altında ise Türkiye'nin ABD ile yürüttüğü F-35 görüşmeleri ti'ye alınarak, “F-35 pazarlığında sona gelindi: Dışişleri Bakanlığı uçakların yerine 1.4 milyar USD değerinde iPhoen13 Pro ve AirPods için bastırıyor!”denildi.

Paylaşımı sildiler

Yaklaşık 1 saat boyunca yayında olan paylaşım, tepkiler üzerine silindi. Paylaşımın silinmesinden sonra büyükelçiğin hesabından herhangi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medya kullanıcıları İsrail Büyükelçiliği’nin özür veya düzeltme paylaşımı yapmamasına tepki gösterdi.