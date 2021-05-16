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Dünya İsrail'den kalleş saldırı! Şehit sayısı yükseldi
Dünya

İsrail'den kalleş saldırı! Şehit sayısı yükseldi

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 55'i çocuk, 33'ü kadın olmak üzere 188'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 17:04:00 -
İsrail'den kalleş saldırı! Şehit sayısı yükseldi

İşgalci İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor. Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına bugün de devam etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 12'si kadın, 8'i çocuk olmak üzere 33 Filistinlinin şehit olduğu, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Son saldırılarla Gazze'de 55'i çocuk, 33'ü kadın olmak üzere 188 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının da 1230'a çıktığı ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze'de morglarda yer kalmadığını açıklamıştı.

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