İsrail'den, "Gazze'ye yönelik operasyonları genişleteceğiz" açıklaması
İsrail-Hamas çatışmaları 23. gününde şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları gece boyu sürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıları genişleteceklerini söyleyerek "ikinci bir aşamaya" geçildiğini belirtti. İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 450'den fazla yere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Filistin Kızılayı, "İsrail güçleri Gazze'deki Kudüs Hastanesini bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmamızı istedi." açıklamasında bulundu
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları son birkaç gündür şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye yönelik kara, hava ve denizden saldırıların genişletileceğini, Hamas'a karşı savaşta "ikinci bir aşamaya" geçildiğini söyledi.
NETANYAHU ORDU VE İSTİHBARAT TEŞKİLATLARINI SUÇLADI
Netanyahu, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden Hamas'ın düzenlediği saldırılardaki güvenlik zafiyeti suçunu İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e yükledi.
Netanyahu, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarla ilgili Başbakan'a bilgi verildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu aksine hiçbir uyarı gelmediğini" savundu.
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