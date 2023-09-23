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Dünya İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
Dünya

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Yeniakit Publisher
2023-09-23 22:18:00 -
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava aracı (SİHA), abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.

Gazze sınırı yakınında Filistinlilerin yaptığı gösterinin ardından İsrail'e ait SİHA, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu saldırı doğrulandı.

Açıklamada, "İsrail ordusuna ait SİHA'nın, şiddetli ayaklanmaların yaşandığı yerin yakınlarında Hamas'a ait askeri bir noktayı bombaladığı" belirtildi. Ayrıca, "kargaşanın yaşandığı bölgeden Gazze sınırındaki güvenlik çiti yakınındaki askeri güçlere de ateş açıldığı" öne sürüldü.

İsrail güçlerinin Filistinli göstericilere ateş açması sonucu yaralananların sayısı 4'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu yaralananların sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, yaralıların Gazze'deki hastanelere nakledildiği belirtildi.
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Gazze'deki Filistinlilerin, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını protesto etmek için düzenlediği gösteriler yedinci günde de devam etmişti. İsrail güçleri gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak Filistinlileri dağıtmaya çalışmıştı.

İsrail'in Gazze'deki mevzisine düzenlediği saldırıya ilişkin Hamas'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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