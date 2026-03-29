İsrail'den Gazetecilere 'Zincirleme' Saldırı: 4 Füze ile Vahşet

İsrail, günlerdir Lübnan'ın güneyinde Hizbullah savunma hattını aşmak ve ülkeye kara operasyonu düzenlemek için çabalıyor. Hiyam kasabası çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanırken, İsrail ordusu son iki günde 42 farklı noktaya ağır bombardıman uyguladı.

Bu çatışmalar sırasında İsrail askerlerinin direniş karşısında zor anlar yaşadığı ve tanklarının vurulduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı. İddialara göre İsrail, sahada yaşanan bu zorlukların ve kayıpların görüntülenmesini engellemek amacıyla bölgedeki gazetecileri doğrudan hedef alıyor.

Otuz Yıllık Savaş Muhabiri Ali Şuayb Şehit Oldu

Saldırıya uğran araçta, Al-Manar televizyonundan tanınmış savaş muhabiri Ali Şuayb bulunuyordu. Şuayb, bölgeyi yakından takip edenlerin bildiği, otuz yıldır savaş meydanlarında görev yapan tecrübeli bir isimdi.

2000 yılındaki İsrail saldırılarından, 2006 Temmuz savaşına kadar birçok kritik anı kayda geçirmişti.

7 Ekim 2023’teki çatışmalarda İsrail tanklarına çok yakın mesafeden yaptığı cesur yayınlarla tanınıyordu.

Aralık 2023'te El-Hardale bölgesinde düzenlenen bir hava saldırısından kurtulmuştu.

Ali Şuayb, 2026'daki yeni saldırı dalgasının ardından da yorulmadan haber üretmeye devam ediyordu.

Fatima Ftouni'nin Ailesi ve Kendisi Hedefteydi

Araçtaki diğer gazeteci, Al-Mayadeen televizyonunun muhabiri Fatima Ftouni idi. Fatima, trajik bir şekilde birkaç hafta önce düzenlenen bir İsrail saldırısında büyükannesi dahil ailesinin 7 ferdini kaybetmişti. Araca yönelik saldırıda, kendisiyle aynı kanalda kameramanlık yapan kardeşi Muhammed Ftonu da yaşamını yitirdi.

Yaralıya ve Yardıma Koşanlara Saldırı: Zincirleme Vahşet

Gazeteci Edmon Sassine'nin aktardığı dehşet verici ayrıntılara göre, araç vurulduktan sonra yaralanan Fatima Ftouni yanan araçtan çıkmayı başardı. Ancak, silahsız ve yaralı olan Ftouni ve ona yardım etmeye çalışan siviller, İsrail'e ait bir İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tekrar hedef alındı. Bu ikinci saldırıda Fatima Ftouni ve iki sivil hayatını kaybetti.

Olay yerine ulaşmaya çalışan bir ambulans da aynı İHA'nın saldırısına uğradı ve bir sağlık görevlisi de bu saldırıda yaşamını yitirdi. İsrail ordusu, gazetecilerin bulunduğu aracı toplamda dört füzeyle vurdu.

Amac: Gerçeği Susturmak ve Korku Salmak

Bu saldırıların, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde gazeteci istemediğinin ve gerçeklerin dünyaya duyurulmasını engellemek için her yola başvuracağının açık bir göstergesi olduğu belirtiliyor. Yaralıları kurtarmaya çalışanların ve sağlık personelinin bile hedef alınması, bölgedeki sivil halka ve yardım çalışmalarına yönelik korku salmayı amaçlayan bir güç gösterisi olarak yorumlandı.

Yerel gazeteciler, bu saldırıların korku salmak yerine tam tersine yardım ve dayanışma çabalarını artırdığını aktarıyor. Lübnanlı gazeteciler, "Hakikati yenebilecekleri bir füzeleri yok. O mikrofon yerde kalmayacak" mesajını verdi.