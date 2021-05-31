İsrail'den flaş Rusya kararı

İsrail vatandaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle Rusya ve Arjantin’i ziyaret etmelerinin yasaklandığına dair açıklama yapan İsrail Sağlık Bakanlığı, şu ifadelere yer verdi:

Türkiye de listede

"Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs 2021’den itibaren Arjantin ve Rusya’nın (koronavirüs bulaşması bakımından) azami risk barındıran ülkelerin listesine dahil edildiğini duyurur. Bu iki ülkenin yanısıra listede Ukrayna, Etiyopya, Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, Meksika ve Türkiye var. Kurallar, İsrail vatandaşlarının ve sakinlerinin (özel durumlar dışında) azami risk barındıran ülkelere gitmelerini yasaklıyor."

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre pandeminin başından beri İsrail’de yaklaşık 839 bin kişi hastalığa yakalandı, 6 bin 400 kişi hayatını kaybetti.