İsrail'den Cenin'e baskın: 2 şehid, 3 yaralı

Siyonist rejimin sözde ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgalcilerin Cenin'e düzenlediği baskında 58 yaşındaki Cevad Hüseyin Bevakine ve 26 yaşındaki Edhem Muhammed Cebbarin'i şehid ettiği belirtildi.

Öğretmen olan Bevakine'nin, evinin önünde vurulan Cebbarin'e ilk müdahaleyi yaptığı sırada işgalcilerin kurşunlarına hedef olduğu belirtildi.

Baskın sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin yaralandığı, birkaç kişinin de esir alındığı aktarıldı.

Yılbaşından bu yana şehid edilen Filistinlilerin sayısı 4'ü çocuk olmak üzere 17'ye ulaştı.

Filistinli direniş gruplarının merkezlerinden olan Cenin Mülteci Kampı, siyonist işgal rejimi sözde askerlerinin baskınları sırasında zaman zaman silahlı çatışmalara sahne oluyor. (İLKHA)