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İsrail'den ABD'yi kızdıracak hamle!

Terör devleti İsrail, Batı Şeria'daki insan hakları eylemlerine katılmak üzere ülkeye giren ABD'li iki aktivisti sınır dışı etti.

06 Mayıs 2018 Pazar 09:51
İsrail'den ABD'yi kızdıracak hamle!

İsrail Haaretz gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'li 2 aktivist, Filistin topraklarında İsrail işgaline son verilmesi amacıyla kurulan "Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) Hareketi" bünyesinde Batı Şeria'daki insan hakları eylemlerine katılmak üzere ülkeye girdiği gerekçesiyle sınır dışı edildi.

Haberde, BDS Hareketi ile bağlantılarının olduğunu yalanlamalarına rağmen aktivistlerin 14 saat gözaltında tutulduğu belirtildi.

İsrail polisi geçen pazar Vincent Warren ve Katherine Franke adlı iki insan hakları savunucusunu Tel Aviv'deki havalimanında gözaltına almış, ardından sınır dışı etmişti.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 09:51
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