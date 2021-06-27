İsrail'den ABD'ye İran şikayeti

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'de Başbakan Naftali Bennet liderliğindeki koalisyon hükümetinin kurulmasının ardından, Tel Aviv ile Washington yönetimi arasındaki ilk yüz yüze görüşme İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşti.

Lapid ile Blinken arasındaki görüşmenin ana gündemi, İsrail-ABD ilişkileri ve İran nükleer anlaşmasına ilişkin gelişmeler oldu.

Lapid, görüşmede eski Başbakan Binyamin Netanyahu döneminde eski ABD Başkanı Barak Obama ile yaşanan fikir ayrılıklarını işaret ederek, "Geçmiş yıllarda hatalar yapıldı. İsrail'in iki tarafı da tutan (ABD'deki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar) statüsü zarar gördü. Bunu birlikte düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden İran ile nükleer müzakerelere değinen Lapid, "İsrail'in İran nükleer anlaşmasına ilişkin ciddi tereddütleri var. Bu anlaşmazlıkları tartışmanın yolunun basın toplantılarından değil, doğrudan ve profesyonel görüşmelerden geçtiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.