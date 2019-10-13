İsrail'de YPG/PKK'ya destek gösterisi yapıldı İsrail'de bir grup, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için terör örgütü YPG/PKK'ya destek gösterisi yaptılar.

Batı Kudüs'teki Tsarfat/Paris Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşı grup, Türkiye aleyhine slogan attı. YPG ve İsrail bayrağı taşıyan grup üyeleri, terör örgütüne desteğin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sloganlar attı. Terör örgütü yandaşı grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

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