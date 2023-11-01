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Gündem İsrail'de sivil yahudiler silahlanıyor!
Gündem

İsrail'de sivil yahudiler silahlanıyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 22:51:00 - 2023-11-01 23:17:27
İsrail'de sivil yahudiler silahlanıyor!

İsrail hükümeti, Kassam Tugayları'nın Aksa Operasyonu'nu bahane ederek ülkedeki kuralları gevşetti.

Bu kapsamda silah kullanma ruhsatı olan yahudiler başvurmaları halinde bir hafta içinde silahlanıyor.

Bireylerin bulundurabileceği mermi sayısının da 50’den 100’e yükseltildiği belirtildi.

Uzun zamandır bireysel silahlanmayı savunan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, ülkeyi dolaşarak binlerce silah dağıttığı öğrenildi.

Yahudiler korkularını silahla yenmeye çalışıyor!

Silahları özellikle Gazze sınırı yakınlarında veya Arap-Yahudi nüfusun karışık yaşadığı kentlerde dağıtan Ben-Gvir, Yahudi topluluklarına sivil güvenlik birimleri oluşturma tavsiyesi de veriyor. Yahudilerin büyük bir kısmı korku içinde yaşadığı için silahlanarak kendilerini güvende hissedecek yollar ararken, İsrail nüfusunun yüzde 20’sinden fazlasını oluşturan Araplar’ın silahlanmalarına izin verilmiyor, tehdit altında, sıklıkla ayrımcılığa uğrayarak yaşamlarını sürdürüyorlar.

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