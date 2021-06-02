  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Akıllı telefon katilleri açıklandı! Yakından tanıdığınız bu uygulamalara dikkat
Çocuğa akıl almaz işkence! Tahtaya bağlayıp üzerine bal döktü ve...
İşgalci İsrail’in yaraladığı o Filistinli genç şehit oldu
Süt sağımından dönen köylüleri taşıyan tarım aracı devrildi: 9 yaralı
Dünya İsrail'de tarihi anlar! İslamcı Raam Partisi koalisyona katıldı
Dünya

İsrail'de tarihi anlar! İslamcı Raam Partisi koalisyona katıldı

İsrail’de 12 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu’nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 23:17:00 - 2021-06-02 23:44:30
İsrail'de tarihi anlar! İslamcı Raam Partisi koalisyona katıldı

İsrail’de Birleşik Arap Listesi (Ra’am), Yesh Atid Partisi ile Yamina Partisi’nin kuracağı Binyamin Netanyahu karşıtı koalisyon hükümetine destek vereceğini duyurdu.

İslamcı Raam Partisi koalisyonda yer alacak

İsrail'de yeni oluşacak koalisyonda İslamcı Raam Partisi de yer alacak. Bennett-Lapid, Mansur Abbas ile koalisyon anlaşması imzaladı. Böylece, İsrail'de ilk kez bir Arap partisi, koalisyona katılmış oldu..

İsrail’de böylece 12 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu’nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı.

Koalisyon kuruldu

İsrail’de Birleşik Arap Listesi (Ra’am), Yesh Atid Partisi ile Binyamin Netanyahu karşıtı koalisyon hükümeti kurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay