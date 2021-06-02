İsrail'de tarihi anlar! İslamcı Raam Partisi koalisyona katıldı
İsrail’de 12 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu’nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı.
İsrail’de Birleşik Arap Listesi (Ra’am), Yesh Atid Partisi ile Yamina Partisi’nin kuracağı Binyamin Netanyahu karşıtı koalisyon hükümetine destek vereceğini duyurdu.
İslamcı Raam Partisi koalisyonda yer alacak
İsrail'de yeni oluşacak koalisyonda İslamcı Raam Partisi de yer alacak. Bennett-Lapid, Mansur Abbas ile koalisyon anlaşması imzaladı. Böylece, İsrail'de ilk kez bir Arap partisi, koalisyona katılmış oldu..
İsrail’de böylece 12 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu’nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı.
Koalisyon kuruldu
İsrail’de Birleşik Arap Listesi (Ra’am), Yesh Atid Partisi ile Binyamin Netanyahu karşıtı koalisyon hükümeti kurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.
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