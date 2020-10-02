  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail'de Netanyahu hükümetinin Kovid-19 krizi karşısındaki "kötü yönetimi" protesto edildi
Aktüel

İsrail'de Netanyahu hükümetinin Kovid-19 krizi karşısındaki "kötü yönetimi" protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 02:00:33 -
İsrail'de Netanyahu hükümetinin Kovid-19 krizi karşısındaki "kötü yönetimi" protesto edildi

KUDÜS (AA) - İsrail'de binlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen karantinaya rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin salgın krizini "kötü yönetmesine" karşı gösteri düzenledi.

Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yayımlanan habere göre binlerce kişi, Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu farklı kentlerde, Kovid-19 nedeniyle zarar gören ekonominin canlandırılması talebiyle gösteri düzenledi.

Göstericiler, ülkedeki ekonomik durumun kötüleşmesi, fakirlik ve işsizliğin artmasından Netanyahu'yu ve hükümetini sorumlu tuttu.

Polis, gösterilerin kanuna aykırı olduğunu belirterek gözaltı tehdidinde bulunurken, Tel Aviv'deki göstericiler, ülkede ekonominin kötüye gitmesine neden olan karantinanın sonlandırılmasını talep eden sloganlar attı.

İsrail'de 4 ayı aşkın süredir, "Kovid-19 salgınını kötü yönettiği" ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

İsrail Meclisi, Kovid-19 salgını ile mücadele çerçevesinde hazırlanan, karantina boyunca protestoların sınırlandırılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Derhal durdurulmazsa...
Gündem

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Derhal durdurulmazsa...

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar 5. gününde devam ederken Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan'a ültimatom geldi. ..
Büyük kuşatma resmen başladı! İşgalci Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor
Gündem

Büyük kuşatma resmen başladı! İşgalci Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor

Kahraman Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'ı 4 günde darmaduman etti. Ermenistan askerleri kaçacak delik ararken Azerbaycan ordusu işgal ..
Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı
Dünya

Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, IMF ile yapılan 2,7 milyar dolarlık kredi anlaşmasının onaylanmasına karar verdi.
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay