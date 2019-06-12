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İsrail'de Müslüman futbolcuya küstah çağrı: İsmini değiştir

İsrail ekiplerinden Beitar Jerusalem'de taraftarlar, yeni transfer Ali Mohamed'e ismini değiştirmesi yönünde çağrı yaparak büyük bir skandala imza attı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:44
İsrail'de Müslüman futbolcuya küstah çağrı: İsmini değiştir

İsrail ekibi Jerusalem'in Arap karşıtlığıyla bilinen taraftar grubu La Familia, yeni transfer Ali Mohamed'e ismini değiştirmesi yönünde çağrıda bulundu.

İsrail'in en çok taraftara sahip kulübü olan Beitar Jerusalem, Maccabi Netanya'dan 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Ali Mohamed'i 1,7 milyon Euro'ya transfer etmişti ancak bu transfer beklediği etkiyi oluşturmadı.

Kulübün fanatik taraftar grubu "La Familia" ülke basınına bir açıklama yaptı ve futbolcunun adının değişmesi yönünde çağrıda bulundu.

Sadayev ve Kadiyev de aynı sıkıntıları yaşadı

2013 yılında Çeçenistan'ın Rusya'daki temsilcisi Terek Grozny'de forma giyen Zaur Sadayev ve Dzhabrail Kadiyev, Beitar Jerusalem'e transfer olmuş ve taraftarlar buna da sert tepki göstermişti.

Beitar, İsrail Premier Ligi'nde hiç Arap futbolcu oynatmamış tek kulüp konumunda. Beitar Jerusalem'in taraftarları, maçlarda sık sık "Araplara Ölüm" sloganları atıyor. Kulüp bu nedenle geçmişte İsrail Futbol Federasyonu tarafından cezaya çarptırılmıştı.

Beitar Jerusalem geçen sene de ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararından dolayı adını "Beitar Trump Jerusalem" olarak değiştirmiş ve bununla gündeme gelmişti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:44
  1. İsrail
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