İsrail'de Meclis Başkanı'nın "yolsuzluk komisyonu" oylamasını iptal etmesi tepkilere neden oldu

KUDÜS (AA) - İsrail Meclis Başkanı Yariv Levin'in, Almanya'dan denizaltı alımında yolsuzluk yapıldığı iddialarının araştırılması için Meclis'te bir komisyon kurulmasının kabul edildiği oylamayı iptal etmesi ülkede tartışmalara neden oldu.

Meclis Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Knesset (İsrail Meclisi), denizaltı meselesini araştırmak üzere bir Meclis komisyonu kurulmasına ilişkin önergeyi çarşamba günü 23'e karşı 25 oyla kabul etti. Ancak Meclis Başkanı Levin, oylamanın uygun olmayan bir şekilde yapıldığını belirtti. Likud Partisi Grup Başkanı Miki Zohar'ın yoklama ile oylama talep etmesi nedeniyle Likud üyesi birçok vekilin oy kullanmadığını aktaran Levin, (elektronik ortamda yapılan ve önergenin kabulüyle sonuçlanan) oylamayı iptal etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hükümeti oluşturan koalisyonun diğer üyelerinin de "oylama salonunda bulunmalarına rağmen oturuma başkanlık eden Meclis Başkan Yardımcısı Mansur Abbas'ın oylamanın başladığını gerektiği gibi açıklamaması nedeniyle oy kullanamadıklarını söyledikleri" aktarıldı.

- "İsrail demokrasisi için utanç"

Muhalefetteki Meretz Partisi Milletvekili Tamar Zandberg, oylamanın iptal edilmesine "İsrail demokrasisi için utanç." sözleriyle tepki gösterdi. Zandberg, "Oylama çalınamaz." dedi.

Muhafetten diğer vekiller de "Utanç, utanç" şeklinde bağırarak oturumun yapıldığı salonu terk etti.

Daha sonra yoklama yapılarak bir oylama daha gerçekleştirildi. Ancak sadece hükümeti oluşturan partilerden üyelerin katıldığı bu oylamada, yolsuzluk komisyonu kurulmasına ilişkin önerge, 44 "hayır" oyuyla reddedildi. Oylamada önerge için "evet" oyu veren olmadı.

Muhalefet cephesindeki vekiller, elektronik ortamda yapılan ilk oylamanın iptalini protesto ederek ikinci oylamaya katılmadı.

- Muhalefet "iptal" kararını yargıya taşıyor

Muhalefetteki lider Yair Lapid de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Meclis tarihinde, Meclis Başkanı'nın kendisinin dahi yönetmediği bir oylamayı iptal ettiği görülmüş şey değil. Oylamayı iptal edebiliyorsa Meclisi de kapatabilir. Böyle bir durumda Meclise de ihtiyaç kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Meretz Partisi, iptal kararını yargıya taşıyacağını duyurdu.



İsrail'deki "Times of Israel" haber sitesine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Kovid-19'la mücadele konusunun görüşüldüğü Bakanlar Kurulu toplantısını kısa bir süreliğine durdurmuş ve milletvekillerinden önergeye karşı oy kullanmaları için Meclise gitmelerini istemişti.

Söz konusu önerge, Almanya'dan denizaltı ve gemi satın alma sürecinde Netanyahu'ya yakın birçok kişinin, rüşvet aldığı iddialarını araştırmak üzere Meclis'de bir araştırma komisyonu kurulmasını öngörüyordu.