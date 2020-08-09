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Aktüel

İsrail’de koalisyon partileri arasındaki anlaşmazlık haftalık kabine toplantısını iptal ettirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-09 16:26:13 -
İsrail’de koalisyon partileri arasındaki anlaşmazlık haftalık kabine toplantısını iptal ettirdi

KUDÜS (AA) - İsrail hükümetinin bugün yapılması planlanan haftalık kabine toplantısı, koalisyonu oluşturan iki önemli parti Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı mensubu bakanlar arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edildi.

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud partisi, gece saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, haftalık kabine toplantısının iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, koalisyon hükümetinin ortağı Savunma Bakanı Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakının, Netanyahu'nun 8,5 milyar şekel (yaklaşık 2,5 milyar dolar) tutarındaki koronavirüsle mücadele etmek üzere hazırladığı ekonomik planı gündeme almayı reddetmesi nedeniyle toplantının iptal edildiği kaydedildi.

Yıllık bütçenin onaylanması meselesi, İsrail’deki koalisyon hükümetinin tarafları arasındaki anlaşmazlığın özünü oluşturuyor.

Netanyahu bir yıllık bütçe planının kabul edilmesini dayatırken, Gantz ise 2 yıllık bir bütçe planının kabul edilmesini istiyor.

Daha önce yerel basına yansıyan haberlerde, Başbakan Netanyahu'nun yıllık bütçe planının kabul edilmesini engelleyerek ülkeyi yeni bir erken seçime götürmeyi hedeflediği belirtilmişti.

İsrail'de, geçen yıl 6 Nisan, 17 Eylül ve bu yıl 2 Mart'ta olmak üzere 3 kez erken seçim yapılmıştı.

Mart ayındaki seçimin ardından Netanyahu liderliğindeki Likud ile Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz, 20 Nisan'da koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma gereği, başbakanlık görevini ilk 1,5 yıl Netanyahu, diğer 1,5 yıl da Gantz yürütecek.

Netanyahu ile Gantz koalisyon hükümeti konusunda anlaşsalar da iki lider arasındaki görüş ayrılıkları sık sık gündeme geliyor.

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