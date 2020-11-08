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Aktüel İsrail'de bazı bakanlar ve parlamenterler Biden'ı tebrik etti
Aktüel

İsrail'de bazı bakanlar ve parlamenterler Biden'ı tebrik etti

Yeniakit Publisher
2020-11-08 02:03:00 -
İsrail'de bazı bakanlar ve parlamenterler Biden'ı tebrik etti

KUDÜS (AA) - İsrail'de birçok bakan ve birçok parlamenter, 3 Kasım ABD seçimlerinde 46. Başkan olarak ilan edilen Joe Biden'ı kutladı.

Haaretz gazetesinde geçen habere göre, Çalışma Bakanı Itzik Shmuli, Adalet Bakanı Avi Nissenkorn, Güvenlik Konseyi Bakanı Penina Tamanu-Shata ve bazı parlamenterler ABD'de seçimleri kazandığı belirtilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Beni Gantz ve Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in bu konuda henüz yorum yapmadıkları belirtildi.

Öte yandan ülkede muhalefet lideri Yair Lapid, Twitter hesabından Biden için yazdığı tebrik mesajında "Seçilen Başkan Dostum Joe Biden'ı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.


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