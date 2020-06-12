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Aktüel

İsrail’de acil iniş yapan küçük uçak alev aldı: 1 yaralı

İsrail’de küçük uçağın acil iniş yapmasının ardından alev alması nedeni ile 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 19:59:11 -
İsrail’de acil iniş yapan küçük uçak alev aldı: 1 yaralı

İsrail’de küçük uçağın acil iniş yapmasının ardından alev alması nedeni ile 1 kişi yaralandı.



İsrail’in güneyinde bulunan Necef bölgesinde küçük uçağın acil iniş yapmasının ardından alev aldı. Yetkililer, uçakta çıkan yangın nedeni ile 69 yaşındaki bir kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, yaralının Soroka Hastanesi’ne kaldırıldığını ve durumunun iyi olduğunu aktardı. Çıkan yangın sonrası uçak kullanılamaz hale geldi.

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