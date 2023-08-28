İsrail ve Libya'da görüşme krizi patladı: Günün en çok konuşulan simge ismi Türkiye'ye kaçtı! İlişkin açıklama

LİBYA Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un, Eli Cohen ile İtalya’nın başkenti Roma’da görüştüğünün ortaya çıkması ülkede kriz yarattı. el-Mengus, açığa alındı. Hem halktan hem de siyasilerden gelen tepkiler üzerine el-Menguş'un Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi.

Libya’da yeni bir kriz yaşanıyor… İsrail’i tanımayan ve Tel Aviv ile diplomatik bir ilişkisi de bulunmayan Kuzey Afrika ülkesinin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş’un İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile İtalya’nın başkenti Roma’da görüştüğünün ortaya çıkması ülkede kriz yarattı.

New York Times yazdı: Türkiye'de

Halk ve siyasetçiler el-Menguş’un bu görüşmesine tepki gösterirken uluslararası kamuoyu, Libyalı diplomatın ülkeden kaçtığını iddia etti. ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, el-Menguş’un gelen tepkiler üzerine ülkeden kaçtığını ve Türkiye’ye gittiğini yazdı.

Güvenliğinden endişe ettiği için...

Gazeteye konuşan el-Menguş’un bir yardımcısı, “Dışişleri bakanı güvenliğinden endişe ederek Türkiye’ye uçtu” dedi. Diplomatın yardımcısı Salmin Assad, WhatsApp üzerinden açıklamalarda bulunduğunu da belirtti.

Açığa alındıktan 2 saat sonra...

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Öte yandan Libya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili de el-Menguş’un ülkeden kaçtığını ve Türkiye’ye gittiğini söyledi. Al-Wasat gazetesi de, el-Menguş’un hakkında soruşturma başlatılmasından ve açığa alınmasından iki saat sonra özel bir jetle Türkiye’ye kaçtığını yazdı.

Başbakan görevden alma kararı verdi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe'nin, İtalya'da İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'le görüşen Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'u görevden alma kararı verdiği bildirildi.

Libya hükümeti iddiaları yalanladı

Libya İç Güvenlik Teşkilatı, açığa alınan ve hakkında soruşturma başlatılan Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş’a seyahat yasağı getirildiğini belirterek, başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı üzerinden ülkeden ayrılmasına izin verildiği iddialarını yalanladı.