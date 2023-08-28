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Gündem İsrail ve Libya'da görüşme krizi patladı: Günün en çok konuşulan simge ismi Türkiye'ye kaçtı! İlişkin açıklama
Gündem

İsrail ve Libya'da görüşme krizi patladı: Günün en çok konuşulan simge ismi Türkiye'ye kaçtı! İlişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-08-28 18:08:00 - 2023-08-28 18:10:41
İsrail ve Libya'da görüşme krizi patladı: Günün en çok konuşulan simge ismi Türkiye'ye kaçtı! İlişkin açıklama

LİBYA Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un, Eli Cohen ile İtalya’nın başkenti Roma’da görüştüğü ve gitmesi gerektiği talimatı verildi iddiası ortaya atıldı! İsrail ile görüşen Libya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye kaçtı iddiası ülkeyi fena karıştı. LİBYA ile İtalya'nın gündemine bomba gibi düştü! İsrail Dışişleri Bakanı, İtalya'da Libyalı mevkidaşı ile bir araya gelirken Libyalı bakan ülkesinde protesto edildi.

LİBYA Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un, Eli Cohen ile İtalya’nın başkenti Roma’da görüştüğünün ortaya çıkması ülkede kriz yarattı. el-Mengus, açığa alındı. Hem halktan hem de siyasilerden gelen tepkiler üzerine el-Menguş'un Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi.

Libya’da yeni bir kriz yaşanıyor… İsrail’i tanımayan ve Tel Aviv ile diplomatik bir ilişkisi de bulunmayan Kuzey Afrika ülkesinin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş’un İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile İtalya’nın başkenti Roma’da görüştüğünün ortaya çıkması ülkede kriz yarattı.

New York Times yazdı: Türkiye'de

Halk ve siyasetçiler el-Menguş’un bu görüşmesine tepki gösterirken uluslararası kamuoyu, Libyalı diplomatın ülkeden kaçtığını iddia etti. ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, el-Menguş’un gelen tepkiler üzerine ülkeden kaçtığını ve Türkiye’ye gittiğini yazdı.

Güvenliğinden endişe ettiği için...

Gazeteye konuşan el-Menguş’un bir yardımcısı, “Dışişleri bakanı güvenliğinden endişe ederek Türkiye’ye uçtu” dedi. Diplomatın yardımcısı Salmin Assad, WhatsApp üzerinden açıklamalarda bulunduğunu da belirtti.

Açığa alındıktan 2 saat sonra...
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Öte yandan Libya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili de el-Menguş’un ülkeden kaçtığını ve Türkiye’ye gittiğini söyledi. Al-Wasat gazetesi de, el-Menguş’un hakkında soruşturma başlatılmasından ve açığa alınmasından iki saat sonra özel bir jetle Türkiye’ye kaçtığını yazdı.

Başbakan görevden alma kararı verdi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe'nin, İtalya'da İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'le görüşen Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'u görevden alma kararı verdiği bildirildi.

Libya hükümeti iddiaları yalanladı

Libya İç Güvenlik Teşkilatı, açığa alınan ve hakkında soruşturma başlatılan Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş’a seyahat yasağı getirildiğini belirterek, başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı üzerinden ülkeden ayrılmasına izin verildiği iddialarını yalanladı.

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