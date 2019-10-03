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İsrail ve Arap ülkeleri bir araya geldi! Kasım Süleymani'ye suikast planı

İran'ın Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye İsrail ve Arap ülkleri tarafından suikast düzenlenmek istendiği ortaya çıktı.

03 Ekim 2019 Perşembe 17:12
İsrail ve Arap ülkeleri bir araya geldi! Kasım Süleymani'ye suikast planı

İran'da bu yıl düzenlenen aşure törenleri esnasında Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenlenmek istendiği açıklandı.

Başkent Tahran'da askeri yetkililerin katılımıyla düzenlenen programda konuşan, Devrim Muhafızları İstihbaratı Başkanı Hüseyin Taib, 10 Eylül'de düzenlenen aşure törenleri esnasında Süleymani'ye suikast hazırlığı yapıldığını söyledi.

İsrail ve Arap ülkeleri planladı

Süleymani'ye yönelik suikast girişiminin İsrail ve Arap ülkelerinin istihbarat örgütleri tarafından planlandığını ileri süren Taib, bunu etkisiz hale getirdiklerini ve konuyla ilgili bir grubu yakalandıklarını kaydetti.

Taib, Kirman kentinde Süleymani'nin Aşure törenleri için gittiği hüseyniyeye yakın bir evin satın alındığını dile getirerek, orada hazırlanan yaklaşık 500 kilo patlayıcının açılacak kanal vasıtasıyla hüseyniyeye yerleştirilmesi ve Süleymani'nin buraya gittiği esnada patlatılmasının planlandığını aktardı.

Süleymani'nin salı günü devlet televizyonunda yayınlanan ve 2006 yazında 33 gün süren İsrail-Lübnan savaşını anlattığı röportajı, ülke medyasında geniş yankı uyandırmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 17:12
  1. Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani

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