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Aktüel İsrail uçağı BAE uçuşu için Suudi Arabistan hava sahasını kullanacak
Aktüel

İsrail uçağı BAE uçuşu için Suudi Arabistan hava sahasını kullanacak

Yeniakit Publisher
2020-08-31 11:11:53 -
İsrail uçağı BAE uçuşu için Suudi Arabistan hava sahasını kullanacak

KUDÜS (AA) - İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından İsrail ulusal hava yolu şirketi El Al'a ait uçağın, Tel Aviv'den Abu Dabi'ye yapılacak ilk uçuşta, Suudi Arabistan hava sahasını kullanacağı bildirildi.

İsrailli ve ABD'li yetkililerden oluşan bir heyet, Tel Aviv ve Abu Dabi arasında varılan anlaşma kapsamında temaslarda bulunmak için bugün El Al'a ait uçakla BAE'ye gidiyor.

El Al'ın Tel Aviv ile Abu Dabi arasında yapacağı ilk ticari uçuştaki heyette, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ​​Robert O'Brien'ın da aralarında bulunduğu İsrailli ve ABD'li yetkililer yer alıyor.

Uçağın pilotu uçuş öncesi yaptığı anonsta, Suudi Arabistan hava sahasını kullanacağını belirtti.

İki ülke arasında varılan anlaşmanın ardından Tel Aviv'den Abu Dabi'ye yapılan ilk kapsamlı resmi ziyaretin 2 gün sürmesi ve bazı iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.

Öte yandan heyeti taşıyacak Kiryat Gat adlı uçağa Arapça, İngilizce ve İbranice "barış" yazısı yapıştırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.



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