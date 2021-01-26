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Dünya İsrail tehdit etti! 'Sivil hedefler de olsa vuracağız'
Dünya

İsrail tehdit etti! 'Sivil hedefler de olsa vuracağız'

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, sivil yerleşim alanları dahi olsa Lübnan ve Gazze Şeridi'ndeki hedeflerin vurulacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 23:58:00 -
İsrail tehdit etti! 'Sivil hedefler de olsa vuracağız'

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, Genelkurmay Başkanı Kochavi, Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün her yıl düzenlediği uluslararası konferansta bir konuşma yaptı.

Lübnan Hizbullahının elinde ve abluka altındaki Gazze'de çok sayıda roket deposu bulunduğunu ileri süren Kochavi, Lübnan'da "her beş evden birinde roket depolandığını" iddia etti.

İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmek niyetinde olmadığını savunan Kochavi, "Yalnız askeri hedeflere saldıracağız. Ancak bir evin yakınında roket tespit edilirse o ev askeri hedeftir." ifadelerini kullandı.

Kochavi, Hamas hareketi ile uzlaşı konusuna ilişkin ise, hareketin elindeki İsrailli esirler ve kayıplar meselesi çözüme kavuşmadan bu noktada bir ilerleme kaydedilemeyeceğini söyledi.

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