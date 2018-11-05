İsrail Suudileri kurtarmak için her yolu deniyor!

Türkiye üzerine yıkılmak istenen Kaşıkçı cinayetinin sır perdesini, tüm dünyanın gözü önünde ve alkışları eşliğinde aralarken; İsrail tarafından cılız ve kargaları bile güldürecek bir iddia ortaya atıldı.

İsrail’in Washington Büyükelçisi Ron Dermer, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayına ilişkin olarak “küresel çifte standantları” eleştirirken, Türkiye ve Katar’ın, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki “ilişkiyi bozmaya çalıştıklarını” iddia etti.

Perns Selman; İslam'a ve İslam dünyasına sırtını dönmesi, batıyla ve İsrail ile tüm dünyanın gözü önünde açık bir işbirliği başlatmasının meyvelerini İsrail'in kendisene verdiği destek ile topluyor.

Kargaları bile güldürecek iddia

Her ne kadar bütün dünya Türkiye üzerine yıkılmaya çalışılan Kaşıkçı cinayeti olayında asıl failleri anlasa ve Türkiye bu hadiseden de yüz akıyla çıksa da; işgalci İsrail’in Washington Büyükelçisi Ron Dermer, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayına ilişkin olarak "Türkiye ve Katar’ın, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ilişkiyi bozmaya çalıştıklarını" ileri sürdü.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak da, “Eğer bir kişinin öldürülmesinden öfkelenirsek eğer 500 bin kişinin öldürülmesinden 500 bin kez daha da öfkeli olmalıyız” diyen Dermer, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın “500 bin masum sivili öldürmesine olanak verdiğini” öne sürdü.

"Suudileri yakalamışken bırakmayalım"

İsrail’in Washington Büyükelçisi, ayrıca “Türkiye ve Katar, Suudi Arabistan’ın ilişkilerini bozmak için baskı yapıyor" iddiasında bulunduğu açıklamaları sırasında ABD’nin Suudi Arabistan ile olan önemli “stratejik ilişki”yi yıkmama konusunda dikkatli olması gerektiğini de savunurken ABD ve İran’ın “ne çıkarları ne de değerleri paylaştığını” söyledi.

Büyükelçinin sözleri "Suudi Arabistan'ı tümüyle hakimiyet altına almışken, elimizden kaçırmayalım" şeklinde yorumlandı.