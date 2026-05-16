  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel çok sıkıştı: CHP içinde Özkan Yalım sessizliği Türkiye’den BM kürsüsünden İsrail’e net çağrı: Suriye’deki işgali derhal bitirin Mustafa Çiftçi trafik canavarlarına kafayı taktı: Trafik denetimlerinde 500 bin liralık cezalar! Türkiye’den TAM DESTEK! 1728 kişiyi kapsayan dev operasyon Trump tüm dünyaya duyurdu: Anlaşmaya vardık! Kafkasya’da yeni dönem: Türkiye ile Ermenistan arasında 30 yıllık ticari tabular yıkıldı Helal olsun sana! Galatasaraylı yıldız Filistin bayrağıyla sahneye çıktı İsrail ateşkes dinlemedi: Lübnan’da sivil savunma merkezine kanlı saldırı Firari Genelkurmay Başkan Yardımcısı yakalandı! İsrail, Filistinli kadın ve çocukları hücre hapsinde tutuyor!
Dünya İsrail Suriye'nin güneyindeki baskınlarına devam ediyor
Dünya

İsrail Suriye'nin güneyindeki baskınlarına devam ediyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail Suriye'nin güneyindeki baskınlarına devam ediyor

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, dört askeri araçtan oluşan İsrail birliği Sayda el Hanut köyüne girerek bölgede konuşlandı. İsrail askerlerinin bazı sivil evlerde arama yaptığı belirtildi. İsrail işgal güçleri Cumartesi günü Suriye'nin güneyindeki Kuneytra vilayeti kırsalındaki Sayda el Hanut köyü ile El Muallaka köyü çevresine askeri araçlar ve tanklarla girdi.

İsrail işgal güçleri Cumartesi günü Suriye'nin güneyindeki Kuneytra vilayeti kırsalındaki Sayda el Hanut köyü ile El Muallaka köyü çevresine askeri araçlar ve tanklarla girdi.

Haberde ayrıca üç İsrail tankının El Muallaka köyü yakınındaki Tel ed Derayyat bölgesine ilerlediği, daha sonra bölgeden çekildiği ifade edildi.

İsrail güçlerinin geçtiğimiz Perşembe günü de yedi askeri araçla Sayda el Hanut köyüne girdiği ve bir genci gözaltına aldıktan sonra serbest bıraktığı kaydedildi.

 

Şam yönetimi, İsrail’in 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek Suriye’nin güneyine yönelik saldırı ve kara operasyonlarını sürdürdüğünü belirtiyor.

İsrail, Aralık 2024’te Beşar Esed'in devrilmesinin ardından 1974 anlaşmasının fiilen çöktüğünü ilan etmiş, ardından tampon bölgeyi işgal ederek Suriye içinde yeni askeri noktalar oluşturmuştu.

Suriye yönetimi ise İsrail’in güney Suriye’deki askeri varlığını “işgal” olarak nitelendiriyor ve uluslararası topluma İsrail’in tamamen çekilmesi için baskı yapılması çağrısında bulunuyor.

Kaynak: Mepa News

Laikçi kokona ortalığı birbirine kattı! İsrail destekçisi fast-food zincirini protesto eden gruba skandal saldırı
Laikçi kokona ortalığı birbirine kattı! İsrail destekçisi fast-food zincirini protesto eden gruba skandal saldırı

Gündem

Laikçi kokona ortalığı birbirine kattı! İsrail destekçisi fast-food zincirini protesto eden gruba skandal saldırı

ABD ve İsrail'den İran'a yönelik saldırı hazırlığı: Önümüzdeki haftaya dikkat!
ABD ve İsrail'den İran'a yönelik saldırı hazırlığı: Önümüzdeki haftaya dikkat!

Gündem

ABD ve İsrail'den İran'a yönelik saldırı hazırlığı: Önümüzdeki haftaya dikkat!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23