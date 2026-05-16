İsrail Suriye'nin güneyindeki baskınlarına devam ediyor

İsrail işgal güçleri Cumartesi günü Suriye'nin güneyindeki Kuneytra vilayeti kırsalındaki Sayda el Hanut köyü ile El Muallaka köyü çevresine askeri araçlar ve tanklarla girdi.

Haberde ayrıca üç İsrail tankının El Muallaka köyü yakınındaki Tel ed Derayyat bölgesine ilerlediği, daha sonra bölgeden çekildiği ifade edildi.

İsrail güçlerinin geçtiğimiz Perşembe günü de yedi askeri araçla Sayda el Hanut köyüne girdiği ve bir genci gözaltına aldıktan sonra serbest bıraktığı kaydedildi.

Şam yönetimi, İsrail’in 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek Suriye’nin güneyine yönelik saldırı ve kara operasyonlarını sürdürdüğünü belirtiyor.

İsrail, Aralık 2024’te Beşar Esed'in devrilmesinin ardından 1974 anlaşmasının fiilen çöktüğünü ilan etmiş, ardından tampon bölgeyi işgal ederek Suriye içinde yeni askeri noktalar oluşturmuştu.

Suriye yönetimi ise İsrail’in güney Suriye’deki askeri varlığını “işgal” olarak nitelendiriyor ve uluslararası topluma İsrail’in tamamen çekilmesi için baskı yapılması çağrısında bulunuyor.

Kaynak: Mepa News