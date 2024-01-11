İsrail soykırım gerçeğiyle yüzleşecek! Suçlu bulunduğunda bunlar olacak

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı yargıçları olağanüstü bir suçlamayı görüşmek üzere toplanıyor.

Nazi Almanya’sının soykırımına maruz kalan Avrupalı Yahudilerin Filistin'e göç etmesi sonrası kurulan İsrail, şimdi aynı suçtan mahkemeye çıkıyor.

Yüksek Mahkeme, öncelikli olarak Güney Afrika’nın, İsrail’in Gazze’deki askeri faaliyetlerini derhal durdurulması talebini ele alacak.

Soykırım kanıtlanması zor bir suç ve eğer dava devam ederse karara varılması on yıl veya daha uzun sürebilir.

Ancak şimdilik Mahkemeden yalnızca Gazze'de soykırım olduğuna dair ilk bakışta kanıt olup olmadığına, yani soykırım suçlamasının makul olup olmadığına karar vermesi isteniyor.

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Güney Afrika'nın istediği yönde bir karar çıkarsa, İsrail üzerinde çok büyük diplomatik ve ekonomik yansımaları olabilir ve onu dışlanmış bir devlet haline getirebilir.

İSRAİL'İN YAZIŞMALARI SIZDIRILDI: ÖNEMLİ SONUÇLARI OLUR

İsrail Dışişleri Bakanlığı'na ait sızdırılan diplomatik telgraflarda, İsrail'in söz konusu davayı son derece ciddiye aldığı net bir şekilde görülüyor. Söz konusu telgraflarda çıkacak kararın İsrail için önemli sonuçlar yaratabileceği net bir şekilde ifade ediliyor.

Axios'un ele geçirdiği acil telgrafın bir kopyasına göre İsrail Dışişleri Bakanlığı, büyükelçiliklerine, ev sahibi ülkelerdeki diplomat ve politikacılara, İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davasına karşı açıklama yapmaları yönünde baskı yapma talimatı veriyor.

Ülkenin sızdırılan diplomatik telgraflarının da gösterdiği gibi, davanın ileriye dönük etkisi ciddi olabilir.

Mahkemenin kararları, bunları uygulama yetkisi olmasa bile yasal olarak bağlayıcı.

Pek çok ülkenin iç hukuku, UAD kararlarını ihlal eden ülkelerle ilişkileri sınırlıyor.

İSRAİL'İN SİLAH TEMİNİNİ BALTALAYABİLİR

En önemlisi askeri açıdan bakıldığında bu, İsrail'in silah satın alma ve ithal etme kabiliyetini etkileyebilir.

Hukuk uzmanları ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı sürmekte olan soykırım davasının, Lahey'deki ayrı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni, İsrail'deki bireylere yönelik savaş suçları suçlamalarını daha agresif bir şekilde yargılama konusunda cesaretlendirebileceğini söylüyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, İsrail ve Filistin’e düzenlediği 4 günlük ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ' Tüm aktörler uluslararası insancıl hukuka uymak zorundadır. Eğer bunu yapmazsanız, ofisim harekete geçtiğinde şikayet etmeyin' diyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Bir UCM savcısının Filistin devletine yaptığı ilk resmi ziyaret olarak tarihe geçmişti.