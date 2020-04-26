İsrail parlamentosunda Erdoğan tartışması!

İsrail parlamentosu komisyon toplantısında gerilimli anlar yaşandı. Özellikle Türkiye ve Erdoğan'ın koranavirüs salgınında gösterdiği başarının yüksek sesle ifade edildiği parlamentoda Filistinli asıllı milletvekili Ahmet ek Tibi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun başarısızlığı karşısında Erdoğan'ın başarısını yüceltti.

İsrail parlamentosu koronavirüs salgının önlemlerinin konuşulacağı yerde Türkiye ve Erdoğan tartışmalarına sahne oluyor. Basına yansıyan görüntülerde İsrail parlamentosunun Filistin asıllı milletvekili Ahmet el Tibi, ''1.5 milyon işsizliğe neden olan sen başbakanın Netanyahu var bir tarafta. Obur tarafta bizim çocuklara yardım eden Erdoğan var.'' ifadelerini kullandı. Bu ifadeler sonrası tansiyon yükseldi.

''Çok seviyorsanız Erdoğan'ı partinize başkan yapın''

İşte Filistin asıllı milletvekili el Tibi ve Yahudi üyeler arasındaki Erdoğan gerilimi:

Yahudi vekil: Terörist Erdoğan'ı överken maskeni tak (yüzün gözükmesin), utan bari.

Altaibi: senin liderin Netanyahu, onunla uzlaşmak için dört ayak üstüne koşuyor. Her gün mesajlar gönderiyor.

Yahudi üye: vekil Altaibi bize emirler veriyor sadece

Altaibi: Başkan Erdoğan demişken, şunu unutmayalım. Bu gece Türkiye'den bir uçak daha geldi. Öğrencilerimiz geldi, vatanlarına döndüler. Bu da bize ikinci iyiliği. Bir hafta önce bir uçak daha gelmişti .

Yahudi üye: Erdoğan için bir ödül gecesi düzenleyelim istersen (dalga geçerek)

Altaibi: 1.5 milyon işsizliğe neden olan sen başbakanın Netanyahu var bir tarafta. Obur tarafta bizim çocuklara yardım eden Erdoğan var. Karizma sahibi liderlere saygı duyarım, ki sizin ki gibi yargılanmıyor da.

Likud temsilcisi: Sen teröristlere saygı duyuyorsun.

Altaibi: Mesela sana asla saygı duymam. Ne karizman ne de başka şeyin var.

Yahudi vekil: Gelecek seçimlerde Erdoğanı sizin listenin başkanı ile birlikte aday gösterin. Madem bu kadar seviyorsunuz.

Altaibi: Siz asıl kargaşanın sebebisiniz.

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