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Gündem İsrail ordusu yine "fosfor bombası" kullandı
Gündem

İsrail ordusu yine "fosfor bombası" kullandı

Yeniakit Publisher
2023-12-19 18:47:00 -
İsrail ordusu yine "fosfor bombası" kullandı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail, ülkenin güneyindeki sınır boyunda yer alan Blida ve Muhaybib beldelerini fosfor bombalarıyla vurdu.

 İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki beldeleri fosfor bombalarıyla hedef aldığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail, ülkenin güneyindeki sınır boyunda yer alan Blida ve Muhaybib beldelerini fosfor bombalarıyla vurdu.

İsrail'in attığı bazı fosfor bombaları sınır yakınındaki Rumeyş bölgesindeki Hille Ebu Yezid yolu üzerinde büyük bir çukur oluşmasına sebep oldu.

Fosfor bombalarının yanı sıra, İsrail topçuları, Mavi Hat bölgesine paralel olan Nakura, Cebel el-Lebbune beldelerinin çevresini yeniden vurdu.

İsrail hava kuvvetlerine ait uçaklar ülkenin güneyindeki Lebbune, el-Cubbeyn eş-Şeyhin ve Teyr Harfa bölgelerine de saldırılar düzenledi. Söz konusu saldırılara eşzamanlı olarak İsrail'in Merkava tanklarından da güneydeki Yarun beldesine atışlar yapıldı.
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