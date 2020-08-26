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Aktüel İsrail ordusu, Lübnan Hizbullah'ına ait gözlem noktalarını vurdu
Aktüel

İsrail ordusu, Lübnan Hizbullah'ına ait gözlem noktalarını vurdu

Yeniakit Publisher
2020-08-26 08:32:35 -
İsrail ordusu, Lübnan Hizbullah'ına ait gözlem noktalarını vurdu

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, sınırdaki bir askerine ateş açılmasını gerekçe göstererek Lübnan Hizbullah'ına ait bazı gözlem noktalarına hava saldırısı düzenledi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde sınırdaki bir askerine Lübnan tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Olayda İsrail askerinin yaralanmadığı bildirilirken, açılan ateşe karşılık İsrail ordusuna ait saldırı helikopterlerinin sınırdaki Hizbullah'a ait gözlem noktalarına hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Lübnan'da yaşanan her türlü olayla ilgili Beyrut yönetiminin sorumlu tutulduğuna vurgu yapılan açıklamada, sınırında getirilen kısıtlamaların kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 2006'daki 2. Lübnan Savaşı'ndan bu yana ilk kez Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.

Lübnan sınırında dün akşam yaşanan güvenlik olayı nedeniyle İsrail ordusu, bölgedeki İsraillilere evlerinde kalmaları ve açık alanlardaki tüm aktiviteleri iptal etme çağrısı yapmıştı.



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