  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İsrail ordusu Filistin Halk Cephesi liderlerinden birini gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 06:14:10 -
İsrail ordusu Filistin Halk Cephesi liderlerinden birini gözaltına aldı

NABLUS (AA) - İsrail ordusu, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi lider kadrosundan Zahir eş-Şişteri'yi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Şişteri, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Nablus kentinde İsrail askerlerince gözaltına alındı.

Şişteri'nin gözaltına alınması sırasında, Filistinli gençlerle İsrail kuvvetleri arasında arbede yaşandı. Şişteri'nin gözaltına alınmasına engel olmak isteyen Filistinli gençler İsrail askerlerine taş attı.

Daha önce birçok kez İsrail'de hapis yatan Şişteri, Nablus'ta Cephenin Filistin örgütleri koordine komitesinde üye olarak görev yapıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı