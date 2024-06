İsrail o adımı atacak mı? ABD'nin bu işteki rolü ne?

Türkiye gazetesi yazarı İsmail Kapan, İsrail'in ateşkes istemediğini ve ABD'nin rolünü ele aldı. Netanyahu’nun savaşın devamından yana olduğunu ifade eden Kapan, İsrail hükümetindeki iç çekişmeleri anlattı. ABD’nin ateşkes teklifinin sonuçsuz kalacağını öngören Kapan, şunları kaydetti:

"Gazze’de, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, kaç tane ateşkes teklifi gündeme geldi ve akamete uğradı, bilen var mı? Joe Biden İsrail namına ateşkes teklifinden bahsediyor, ama Netanyahu istemiyor!

Siyonist İsrail Hükûmetinde kimin eli kimin cebinde belli değil… Hemen her gün birbiriyle dalaşan hatta yumruk yumruğa dövüşme noktasına gelen sözde bakanlar, birbirinin kuyusunu kazmaktan geri durmuyor. İsrail’in hamisi ABD, insan kasabı Netanyahu’dan kurtulmak için başta sanki daha istekli görünüyordu. Bir ara muhalefet lideri ve savaş kabinesi üyesi Benny Gantz’ı protokol şartlarını çiğneyerek, Netanyahu’nun onayını almadan korsan bir ziyarette ağırlayarak formül geliştirmeye çalıştı. Ama bir netice alamadı. Vahşette Başbakan Netanyahu’dan hiç de geri kalmayan Savunma Bakanı Yoav Galant, kaç defa kabine toplantısını terk etti, belli değil. Her gün üyesi olduğu hükûmet aleyhine tehditlerde bulunuyor. Genelkurmay Başkanı olacak kişi, kasap Netanyahu tarafından toplantıya alınmadığı için isyan ediyor. Ama tuhaf bir şekilde bu terörist hükûmet İsrail’i yönetmeye devam ediyor. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, sanki başka bir hükûmetin üyesiymiş gibi çalışıyor. Her fırsatta terörist hükûmetin yaptığı vahşet ve barbarlığı az görüp, nükleer silah kullanılmasından dem vuruyor. Siyonist hükûmetteki tek kaçık bu değil. Maliye Bakanı Smotrich, yaptığı açıklamalarla tam tımarhanelik olduğunu ortaya koyuyor. Bunların başında da, hakkındaki yolsuzluk-hırsızlık davalarına rağmen, koltuğuna Japon yapıştırıcı ile yapışmış kasap Netanyahu; insan kanı dökmekte, tarihteki bütün zalimleri geride bırakmaya niyetli görünüyor.

Netanyahu, “Her hedefimize ulaşıncaya kadar savaşa devam edeceğiz” diyor. Bunun en açık tercümesi nedir? Biz ateşkes filan istemiyoruz… Evet, sadece Netanyahu değil, bütün Siyonistler asla ateşkes istemiyor. Çünkü onlar Gazze’yi yutmaya kilitlenmiş… Hedefleri önce Hamas’ı bitirmek, sonrasında da Gazze’yi ilhak etmek. İki kere iki dört. İsrail’in işgal ve ilhaktan başka bir düşüncesi yok! O yüzden, aylardan beri sadece lafı edilen ateşkesin sağlanması hiç kolay değil. Ateşkes, İsrail zor durumda kaldığı vakit söz konusu olabilir!.. Tabii yine İsrail’e yaraması için. 24 Kasım 2023’te verilen dört günlük insani aradan sonra, bugüne kadar tam olarak kaç ateşkes teklifinin gündeme geldiği bile belli değil. Tabii hiçbiri hayata geçemeden unutuldu gitti. 24 Mart 2024’te BM Güvenlik Konseyi’nden zar zor çıkarılan acil ateşkes teklifine ne oldu? Hatırlayan var mı? Bir kere şimdiye dek, İsrail ve hamisi ABD, ateşkes kelimesini bile kullanmıyordu. Hep “insani ara” diye geveliyordu. Neymiş, ateşkes kararının yükleyeceği sorumlulukların sahada yönetilebilmesi lazımmış. Bu şekilde muğlak ifadelerle yol almaya çalıştılar hep. Biden ve şürekâsı, barış için çabalamak yerine, bir taraftan ABD’nin tek süper güç olduğu iddiasını seslendiriyor, diğer yanda bu gücü Siyonist İsrail’in emrine vermekten tereddüt etmiyor! Hâl böyle olunca Kasap Netanyahu familyası hiç de ateşkese yanaşma mecburiyeti hissetmiyor… Ancak şurası katiyen unutulmamalı, İsrail; arkasındaki bütün Batı desteğine, sınırsız askerî ve lojistik takviyeye rağmen, şu ana kadar Hamas’ı yenemedi. Hamas direnişiyle başa çıkamayan Siyonist İsrail, bunun yerine masum Filistinli çocuk ve kadınları, savunmasız sivilleri katlediyor.

İsrail bu savaşı kazanamaz… Ama savaşı durdurmak zorunda kalıncaya kadar da sürdürecek. Bu açıkça gözüküyor. Amerika sekiz aydan beri hep İsrail’e zaman kazandırmak için çalıştı. BM Güvenlik Konseyini bu sebeple kilitledi!.. Fakat sonunda iş öyle bir noktaya geldi ki, ABD dahi ateşkesten başka yol kalmadığını kabul etti. Şimdi İsrail’e vekâleten Joe Biden yeni bir ateşkes teklifinden bahsediyor. Bakalım bu nereye varacak? Daha doğrusu bir sonuç çıkacak mı? ABD Dışişleri Bakanı Blinken, sözde "tam ve eksiksiz bir ateşkes sağlama” teklifi konusunda Benny Gantz ile telefon görüşmesi yapmış. Yani siyaseten Netanyahu ile ters noktada olan kişiyle yapıyor. Neden acaba? Netanyahu bir türlü ateşkesi kabul etmediği için mi? Yoksa ABD bundan sonrası için iş tutmayı planladığı ismi bulduğu için mi? Üç aşamalı olduğu bildirilen bu teklifin birinci aşamasında, hayata geçtiği takdirde; altı haftalık bir ateşkes, İsrail’in Gazze’deki yerleşim yerlerinden çekilmesi ve tarafların elindeki esirlerden bir kısmını serbest bırakması öngörülüyor. İkinci aşamada ise, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılmasıyla ilgili müzakerelerin yürütülmesi… Şayet birinci aşamadaki geri çekilme olur ve çatışmaların kalıcı biçimde durdurulması sağlanabilirse, tarafların bütün başlıklarda anlaşmaya varması temin edilebilirse, bu durumda üçüncü safhaya geçilmesi düşünülüyor… Bu durumda, teklifteki üçüncü aşama olan Gazze’nin yeniden inşa süreci ve tarafların elindeki bütün esirlerin serbest bırakılması hususlarına sıra gelecek. Gelebilir mi peki? Keşke gelebilse! Ama bu öncelikle İsrail’in tutumuna bağlı. Şayet ateşkesin kendisi için nihai çözüm olduğunu kabul ederse, buna yanaşır. Aksi hâlde dünyayı oyalamaya ve soykırıma devam eder."